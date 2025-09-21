Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 62 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Staßfurt/MTU. Im Spiel zwischen Nienburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Nienburg.

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bernburger konterten in der 42. Minute. Diesmal war Dean Haisch der Torschütze.

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Joey Ziebell den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (78.). Damit war der Triumph der Nienburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Lorenz, Schielke (46. Hellwig), Stöhr, Brett, Rosenberger (72. Borchert), Haisch, Ziebell

SV Einheit Bernburg: Malz – Rothmann, Kohl, Münzer, Lampe (46. Köhler), Schaaf, Lorenz (45. Fleck), Kühne (46. Kersten), Kommritz, Kumbu (34. Desivojevic), Krug

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62