Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode unter Leitung von Trainer Marian Pohle Hindermann feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Plötzkau 1921 mit einem 6:2 (2:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Nach nur zwölf Minuten schoss Moritz Reik Mahring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

1:1 für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 28. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann schafften es die Plötzkauer, dem SV Plötzkau 1921 e.V. etwas entgegenzusetzen. Fischer traf in der 80. Minute zum zweiten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jackisch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:2 festigte (88.). Damit war der Erfolg der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Mahring, Fischer (46. Beyer), Hartrampf (46. Jackisch), Meyer, Pathak, Beti, Gabriel, Elsner, Rosplesch, Ziesing

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Küstermann, Fischer, Gelbke, Fromme, Fricke, Weise, Landgraf (63. Häckert), Fütz, Meißner

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28