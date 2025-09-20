Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

FC Einheit Wernigerode II siegt zu Hause mit 2:0 gegen Germania Wernigerode

Wernigerode/MTU. Die 251 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II besiegten die Gäste mit 2:0 (1:0) souverän.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II führt nach 67 Minuten 2:0

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Die Wernigeroder haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Müller, Böhme, Peszt (76. Kläfker), Blecker, R. Schmidt, Niehoff (64. Kodatis), J. Schmidt (85. Clemens), Ibrahim (90. Reitmann), Herbst (52. Foltis), Beddigs

Germania Wernigerode: Gasch – Seil, Kugenbuch (67. Koch), Blume (79. Stechhahn), Seil, Krokowski, Hahne, Mittag, Müller, Thiel (41. Wagner), Hahne (67. Asemerom)

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251