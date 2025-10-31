Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Ronny Manegold und sein Team NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener besiegten die Gäste aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein (15.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kegel den Ball ins Netz.

Maddox Liam Kegel kickt NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in 2:0-Führung – 35. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Manegold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (68.). Damit war der Sieg der Oscherslebener entschieden. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Kegel, Manegold, Eckert (46. Mohr), Ilse, Wolff (46. Jülich), Fischer, Herbst (46. Räke), Okunowski, Franke (46. Welz), Abraham Maketh

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme (8. Häckert), Querfurt, Wolfram, Gelbke, Weise, Fischer, Meißner, Fricke, Küstermann, Fleck

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30