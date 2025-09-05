Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Sargstedt / Germania HBS II den SV Lok Aschersleben am Freitag vom Platz.

Sargstedt/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II nach einem klaren Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 7:1 (3:1) bezwungen.

Jannis Göring traf für den SV Lok Aschersleben e.V. in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Enge den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (86.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter (71. Roßmann), Kühnau (37. Holstein), Michl, Enge, Herbst (54. Kurzbach), Natow, Albrecht, Henning (41. Hartmann), Hotopp, Abazid (46. Schindler)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Stopin, Scherf, Miroshnichenko, Ivanchenko, Breyer, Gurr (27. Schimpff), Stemmler (33. Fricke), Block, Göring, Ivanchenko (21. Thon)

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36