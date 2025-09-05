Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Kräftemessen mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Freitag 7:3 (3:1) getrennt.

Nach nur 23 Minuten schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte einmal Gelb (23.). Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

1:1 im Duell zwischen MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 26. Minute

Es stand Unentschieden. Der MSV Eisleben konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . So einfach ließen sich die JSGer aber nicht abhängen. Chris Thiede versenkte den Ball in der 50. Minute. Gefährlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Markou versenkte den Ball in der 75. Minute noch einmal. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede versenkte den Ball in Minute 75 noch einmal. Der MSV Eisleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Marlon Blümel schoss und traf in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte noch einmal Gelb ein. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Bereits zwei Minuten darauf konnte John Beese (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 7:3 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der MSV Eisleben sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Rische (46. Neugebauer), Haase, Schmidt, Beese, Knieriem (46. Dubova), Ebert, Engel, Wiegand (46. Raman), Fischer (46. Blümel), Markou (80. Al Khalaif)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Krüger, Theuring (46. Thiede), Brach (46. Ebert), Hattwig, Siebert, Härzer, Schmidt (46. Kinkal), Röhr (5. Ruß), Valentin

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89