Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 8:4 (4:2).

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Oscherslebener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Clayton Stechhahn der Torschütze (18.).

Dabei blieb es jedoch nicht. JSG erspielte sich die Führung. Clayton Stechhahn traf in Minute 20 noch einmal. Die Oscherslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Franke schoss und traf in Minute 21 zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi versenkte den Ball in Spielminute 62. Eine echte Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Freystein schoss und traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Beck, L. P. Koch, Deunert (62. Michaelis), Dübner (23. Turk), Freystein, C. Stechhahn (23. Hahne), Wypior (23. T. N. Koch), Schulz, Buchold, C. Stechhahn (40. Asemerom)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Fischer (46. Mohamed), Gaßmann (62. Abraham Maketh), Franke, Kegel, Borchers, Neumann, Ilse, Mohamadi (66. Rengou), Herbst, Welz

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50