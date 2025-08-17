In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte die JSG Preussen Magdeburg am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Arminia Magdeburg II und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 wurden die Fans der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Jonah Schulze ins Netz. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (34.).

JSG Preussen Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Michalek den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Filluhn, Göricke (30. Ritter), Stodolka (23. Haloum), Nolte, Wolf, Steer, Tuchen, Kopke, Klatt, Kittler

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed (54. Michalek), Diener (61. Abou Rawash), Truong (61. Mohammed), Chwoika, Kreuter (74. Ellebrecht), Schütz, Thürnagel, Berisha, Lang, Krühne-Ploetz

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40