Der SV Plötzkau 1921 errang am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 3:2 (1:1) getrennt.

Louis Albrecht traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lenny Fleck (37.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Nur kurz darauf gelang es Jamie Luca Meißner, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Gelbke, Weise, Querfurt, Fromme, Meißner, Popp, Felgenträger, Fricke, Fleck, Rückert (55. Braune)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Gebauer, Hartmann (41. Schindler), Natow, Bönicke, Roßmann, Schneider, Herbst, Hotopp, Albrecht, Michl

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34