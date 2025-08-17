Eine herbe Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (1:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

SG Sargstedt / Germania HBS II liegt 0:2 zurück – 42. Minute

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst (66. Albrecht), Abazid, Michl, Hartmann (74. Schindler), Camara, Natow (58. Roßmann), Hotopp (27. Henning), Holstein, Rheinschmitt (35. Kühnau), Richter

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Fütz, Gelbke, Popp, Wenzel (76. Häckert), Querfurt, Landgraf, Fricke, Meißner (46. Radicke), Küstermann

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40