Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 8:4 (4:2) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Erik-Nikolas Franke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

JSG Wernigerode Kopf an Kopf mit NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1 in Minute 18

Dabei sollte es aber nicht bleiben. JSG erspielte sich die Führung. Clayton Stechhahn traf in Minute 20 noch einmal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Franke traf in der 21. Minute noch einmal. 2:2. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi versenkte den Ball in der 62. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 7:3. Freystein schoss und traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Deunert (62. Michaelis), Wypior (23. T. N. Koch), L. P. Koch, Schulz, Buchold, Dübner (23. Turk), C. Stechhahn (23. Hahne), Freystein, Beck, C. Stechhahn (40. Asemerom)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Gaßmann (62. Abraham Maketh), Franke, Mohamadi (66. Rengou), Neumann, Kegel, Herbst, Fischer (46. Mohamed), Borchers, Welz, Ilse

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50