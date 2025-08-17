Ein 5:5 (2:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

Lukas Helmel (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Schönebecker konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Lukas Helmel schoss und traf in der 40. Minute noch einmal. Die Berliner nahmen aber nochmal Anlauf. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in Spielminute 68. Unentschieden. Der Roter Stern Sudenburg e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von . Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Helmel traf in der 88. Spielminute noch einmal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Schon fünf Spielminuten später konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erzielen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Richter, Zen Al Abeden, Fasou, Alkhalaf, Moukadamou, Elze, Thapa, Abdiwahaab, Aaraj

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Helmel, Böhm, Meinecke, Lohre, Tromski, Wölfer, Schulze, Schöne, Boese

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36