Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging die JSG Wernigerode von Coach Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

In Minute 12 schoss Hannes Buchold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Rocco Freystein den Ball ins Netz.

JSG Wernigerode führt mit 2:0 – Minute 31

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Michel Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der JSGer gesichert. Die JSGer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn, Buchold, Asemerom, Turk, Schulz, Deunert, Koch, Michaelis (81. Bartkowiak), Wypior, Freystein

SV Einheit Bernburg: Malz – Letz (28. Lampe), Rothmann, Münzer (60. Börnicke), Scheffler (30. Wolf), Kersten, Kohl, Kumbu, Desivojevic, Hein (44. Ehrich), Kühne

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15