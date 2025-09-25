Die JSG Wernigerode hatte am Donnerstag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 1:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Sargstedt ist mit einer klaren 1:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ole Schindler (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Michl den Ball ins Netz (58.).

JSG Wernigerode sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 58

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die JSG Wernigerode. In Minute 72 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michl (Sargstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, C. Stechhahn, Fuchs (30. Buchold), Schulz, C. Stechhahn, Dübner (64. Bartkowiak), Asemerom, Wypior, Turk (64. Michaelis), Hahne

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Herbst (46. Kurzbach), Michl, Kühnau (36. Neumann), Richter, Abazid, Simon, Natow (32. Schindler), Hotopp (46. Camara), Hartmann, Henning (46. Enge)

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32