Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Sargstedt / Germania HBS II den SV Lok Aschersleben am Freitag vom Platz.

Sargstedt/MTU. Im Spiel zwischen Sargstedt und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 7:1 (3:1)-Erfolg für das Team aus Sargstedt.

Jannis Göring (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Marius Enge (16.) erzielt wurde.

16. Minute SG Sargstedt / Germania HBS II gleichauf mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Enge den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Kühnau (37. Holstein), Michl, Natow, Enge, Richter (71. Roßmann), Albrecht, Herbst (54. Kurzbach), Henning (41. Hartmann), Hotopp, Abazid (46. Schindler)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Breyer, Ivanchenko, Ivanchenko (21. Thon), Gurr (27. Schimpff), Block, Scherf, Göring, Miroshnichenko, Stopin, Stemmler (33. Fricke)

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36