Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielten Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:3 (3:1) wider.

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Spielminute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

MSV Eisleben Kopf an Kopf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . So einfach ließen sich die JSGer nicht unterkriegen. Chris Thiede versenkte den Ball in Spielminute 50. Gefährlich wurde die Situation für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Markou traf in der 75. Spielminute zum dritten Mal. So einfach ließen sich die JSGer jedoch nicht unterkriegen. Chris Thiede traf in der 75. Minute noch einmal. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:3 aus. Marlon Blümel schoss und traf in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte noch einmal Gelb ein. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als John Beese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:3 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden. Die Eisleber sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Wiegand (46. Raman), Knieriem (46. Dubova), Beese, Haase, Engel, Fischer (46. Blümel), Rische (46. Neugebauer), Markou (80. Al Khalaif), Schmidt, Ebert

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Hattwig, Valentin, Härzer, Geier, Schmidt (46. Kinkal), Röhr (5. Ruß), Brach (46. Ebert), Theuring (46. Thiede), Krüger, Siebert

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89