Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 3:2 (1:1) getrennt.

Nach 23 Minuten schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Halberstädter konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

37. Minute SV Plötzkau 1921 gleichauf mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jamie Luca Meißner den Ball über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Querfurt, Fleck, Meißner, Gelbke, Felgenträger, Fricke, Popp, Rückert (55. Braune), Weise, Fromme

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Michl, Herbst, Schneider, Bönicke, Albrecht, Gebauer, Natow, Roßmann, Hotopp, Hartmann (41. Schindler)

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34