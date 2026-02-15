In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine üble Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 23 Beobachter auf dem Sportplatz Olvenstedt haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Germania Olvenstedt ein ernüchterndes 1:13 (0:4) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Börder legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Paul Luca Grebe der Torschütze (4.).

Germania Olvenstedt hinkt 0:2 hinterher – 4. Minute

Es sah nicht gut aus für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Bereits eine Spielminute später konnte Armgart (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 13:1 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Schäfer, Köppe, Shen, Böer, Platzek, Arm, Kapsch, Kohl, Knöpfel, Mai (46. Hoyer)

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Strebe, Grebe, Bräuer, Armgart, Klein, Sägebarth (26. Heinrich), Höltge, Thielecke, Stehr, Hamann (26. Dao)

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23