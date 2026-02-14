Klar unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Auseinandersetzung gegen den SC Freital letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Finn Heidler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Heidler.

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Ohnesorge (46. Hecker), Reh, Scholze (87. Baum), Krautschick, Rettig (75. Goebel), Bürger (46. Born), Fromm, Hofmann, Krause (87. Dolla), Weiß

SC Freital: Kamenz – Schiemann (71. Hendrich), Heidler (90. Seyfert), Tänzer (81. Menz), Von Brezinski, Wermann (46. Böcker), Fluß (71. Schulze), Frenzel, Horschig, Adler, Michael

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211