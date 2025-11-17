Der Nienburg errang am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 37 Fußballfans einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Lennard Abel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Aber die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Max Kinzelt/Nienburg (76.), gefolgt von Nick Schmidt (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 85 und Lukas Lorenz (Nienburg) in Minute 90.+1. Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Lorenz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 auszubauen (90.+1). Der Nienburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

Nienburg: Schumann – Ziebell, Lenz, Schneider, Lorenz, Lindner, Brett, Haisch, Rosenberger, Rückriem, Kinzelt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schmidt, Fricke, Schipp, Festerling, Munzke, Abel, Ahrends, Gessing, Abel, Schmidt

Tore: 0:1 Lennard Abel (3.), 1:1 Dean Haisch (23.), 2:1 Max Kinzelt (76.), 2:2 Nick Schmidt (85.), 3:2 Lukas Lorenz (90.+1), 4:2 Oskar Heinrich Skibbe (90.+5); Schiedsrichter: Laurin Jonas Schulze (Aschersleben); Zuschauer: 37