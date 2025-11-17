Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Ergebnis von 3:9 (2:3) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:9 (2:3).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Die Stendaler konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war John Poul Meyer der Torschütze (17.).

FSV Barleben 1911 und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 17

Es stand Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Vincent Schröter traf in Minute 20. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Dann gelang es den Barlebern, dem FSV Barleben 1911 e.V. etwas entgegenzusetzen. Jonas Resch traf in Spielminute 86. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Jakob Ziekau den Ball über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Bertram, Hoffmann (69. Mathiot), Günther, Resch, Müller, J. P. Meyer, J. L. Meyer, Fromme, Schröter (64. Teubner), Korbginski

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Dimonenko (59. Koshyk), Lagemann (69. Salem Merso), Handge (79. Sawaneh), Wolff, Ziekau, Loock (43. Schulze), Lauck, Meinelt, Völzke

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31