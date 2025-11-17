Der Nienburg erzielte am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 37 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Staßfurt/MTU. Am Samstag haben sich der Nienburg und die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Lennard Abel für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

1:1 für Nienburg und SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Max Kinzelt/Nienburg (76.), gefolgt von Nick Schmidt (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 85 und Lukas Lorenz (Nienburg) in Minute 90.+1. Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Lukas Lorenz den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Nienburger gesichert. Der Nienburg sicherte sich somit Platz vier.

Nienburg: Schumann – Haisch, Rosenberger, Rückriem, Ziebell, Lindner, Kinzelt, Lorenz, Brett, Schneider, Lenz

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schmidt, Fricke, Abel, Festerling, Schmidt, Schipp, Munzke, Gessing, Abel, Ahrends

Tore: 0:1 Lennard Abel (3.), 1:1 Dean Haisch (23.), 2:1 Max Kinzelt (76.), 2:2 Nick Schmidt (85.), 3:2 Lukas Lorenz (90.+1), 4:2 Oskar Heinrich Skibbe (90.+5); Schiedsrichter: Laurin Jonas Schulze (Aschersleben); Zuschauer: 37