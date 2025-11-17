Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 hinnehmen.

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 haben 42 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der VfB Germania Halberstadt A1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Sangerhäuser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schütz, Schoder (78. Grenzebach), Nicolai (53. Ehrich), Bühling, Schremmer, Bärwolf, Lange, Ruppe, Halle, Buchhorn

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stender, Lancine (79. Schneider), Knoche (61. Roßberg), Platz, Simon, Leopold, Naujoks (68. Rheinschmitt), Stemmler (89. Michl), Schrader (89. Leube), Ucke

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42