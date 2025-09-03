Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Mittwoch nicht, als sie sich vor 60 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II verabschieden musste.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Oschersleben/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Manegold mit 0:3 (0:1) gegen Sargstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Nach Anstoß zur zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Junias Gustav Borchers den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 60

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein.

27 Minuten nach der Pause konnte Gustav Neumann (Sargstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 3:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Herbst (75. Abraham Maketh), Kegel, Gaßmann (46. Eckert), Okunowski, Wolff (46. Mohamadi), Franke (46. Neumann), Grüneberg, Jülich (75. Al Awad), Welz, Borchers

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst (54. Albrecht), Neumann, Richter, Schürmann, Camara (54. Holstein), Hartmann (36. Roßberg), Natow, Naujoks, Henning, Michl

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60