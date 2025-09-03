Kein Punktgewinn für VfB Ottersleben: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch 2:3 (0:2) getrennt. Insgesamt zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Matti Yorick Buschendorf für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Assner der Torschütze (41.).

VfB Ottersleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 41

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SV Arminia Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Buschendorf (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (90.+2). Der VfB Ottersleben hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Lübke, Kozloff, Altenkirch, Krietsch, Pitschmann (63. Beierke), Lieck (63. Hintze), Rüger, Bogunski, Raschauer (81. Niemann), Yunashev

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – May (66. Hoffmann), Jakob, Beyer (56. Johnson), Hättasch, Gerlach, Buschendorf, Plexnies (66. Sheviakov), Assner (56. Scharfe), Kranz, Barth

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120