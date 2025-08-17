Am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 4:3 (3:2)-Heimsieg über den Nienburg.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sichert sich knappen Sieg gegen Nienburg mit 4:3

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Max Ziesing traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Marek Rosplesch (13.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Es blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Unmittelbar darauf gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder zu entscheiden (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Fischer (83. Beyer), Meyer (46. Zweckinger), Ziesing (85. Schiersch), Rosplesch (66. Brauns), Gabriel, Jackisch (73. Hartrampf), Nowak, Melms, Beti, Elsner

Nienburg: Schumann – Lorenz, Rosenberger, Stöhr, Lindner (38. Haisch), Schneider, Schielke (60. Kinzelt), Ziebell, Brett, Rückriem, Kahlo (53. Kasties)

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68