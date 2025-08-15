Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Brendan Block (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

57. Minute SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg auf Augenhöhe mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schmidt, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Ilsenburger zu entscheiden (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Busch, Mai (39. Parete), Schipp, Riemenschneider, L. Abel (46. Ahrends), Zelle (37. N. Schmidt), F. C. Schmidt, Knochen (59. Strauchmann), R. F. Abel, Munzke (75. Henk)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Breyer, Block, Scherf, Gurr, Göring, Böckler, Stopin, Miroshnichenko, Ivanchenko (40. Fricke), Ivanchenko

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45