Eine Südkoreanerin muss für vier Jahre ins Gefängnis, weil sie Fußballstar Heung-Min Son erpresst hat. Auch ihr Ex-Partner wurde verurteilt.

Seoul - Ein Gericht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat eine Frau wegen der Erpressung von Fußballstar Heung-Min Son zu vier Jahren Haft verurteilt. Ihr Ex-Partner, der als Komplize in dem Fall diente, hat eine zweijährige Gefängnisstrafe erhalten, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap am Montag.

Die Frau hat Son bereits im vergangenen Jahr wegen einer angeblichen Schwangerschaft kontaktiert und um 300 Millionen Won (rund 175.000 Euro) erpresst, damit sie der Presse und Sons Familie nicht davon erzählt. Die Summe soll die Frau nach südkoreanischen Medienberichten für Luxusartikel ausgegeben haben.

Laut Angaben der Erpresserin, die sich weiterhin als Opfer sieht, habe es sich um Entschädigungsgelder gehandelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ihre Behauptungen würden jedoch „nicht vollständig mit der Faktenlage übereinstimmen“, heißt es weiter.

Der 33-jährige Heung-Min Son gilt in seiner Heimat Südkorea als beliebtester Fußballer seiner Generation. Zwischen 2010 und 2015 startete der Stürmer seine internationale Profikarriere in der Bundesliga beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Später stand er ein Jahrzehnt bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League unter Vertrag. Seit diesem Sommer spielt er für den Los Angeles FC in den USA.