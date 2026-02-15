Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II fuhr der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Plötzkau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

In Minute 23 schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lenny Fleck (37.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fricke, Fromme, Querfurt, Weise, Gelbke, Popp, Rückert (55. Braune), Meißner, Felgenträger, Fleck

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Schneider, Gebauer, Roßmann, Hartmann (41. Schindler), Hotopp, Bönicke, Albrecht, Herbst, Michl, Natow

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34