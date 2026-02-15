Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (1:1)-Triumph über die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Louis Albrecht (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lenny Fleck (37.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Schon fünf Minuten darauf konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Gelbke, Querfurt, Rückert (55. Braune), Fromme, Fricke, Popp, Felgenträger, Weise, Meißner

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Michl, Hotopp, Herbst, Natow, Bönicke, Gebauer, Albrecht, Hartmann (41. Schindler), Schneider, Roßmann

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34