Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Nach lediglich 23 Minuten schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Halberstädter konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Unmittelbar darauf gelang es Jamie Luca Meißner, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Rückert (55. Braune), Gelbke, Fleck, Fricke, Meißner, Fromme, Weise, Felgenträger, Querfurt, Popp

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Michl, Gebauer, Albrecht, Herbst, Hartmann (41. Schindler), Natow, Bönicke, Roßmann, Schneider, Hotopp

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34