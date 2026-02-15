Dem VfL Halle 96 I (U19) glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 88 Zuschauer waren live dabei.

Gleich nach Spielstart schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Hallenser konterten in der 29. Minute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite räumten Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Paolo-Moris Heute den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (84.). Damit war der Triumph des VfL Halle 96 I (U19) entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Khalid (82. Omoike), Bärwald, Rayko, Brumme, Roschig, Hajdarpasic (71. Ugoh), Prokein, Unthan (88. Kaiser), Lorenz (71. Heute), Onyedeke

Turbine Halle: Nuding – Hoffmann (46. Merschky), Sikora (74. Fischer), Canabate Kasparek, Schneider (46. Natusch), Saile, Ries, Sultanaliev, Schischka, Waschkowitz, Heidelberger (74. Hohl)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88