Eine deutliche Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Freitaler waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Heidler.

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Weiß, Rettig (75. Goebel), Reh, Krause (87. Dolla), Ohnesorge (46. Hecker), Bürger (46. Born), Krautschick, Fromm, Scholze (87. Baum)

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Seyfert), Frenzel, Von Brezinski, Michael, Tänzer (81. Menz), Adler, Wermann (46. Böcker), Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Horschig

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211