Deutlich unterlegen zeigte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 im Spiel gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 vergangenen Freitag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 34 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Rintelmann mit 0:4 (0:0) gegen Pratau geschlagen geben müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Theo Geißler für Pratau traf und in Minute 65 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Geißler (67.) erzielt wurde.

Minute 67: NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab. Minute 72: Pratau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Geißler ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen.

34 Minuten nach der Pause konnte Felix Carius (Pratau) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Wolter – Thiele (46. Pfeiffer), Bahn (46. Meßing), Rettig (46. Wille), Andersch (46. Grabow), Simon, Poniedzialek, Zuchowski, Noth

SV Blau-Rot Pratau U19: – Richter (46. Geißler), Al Fadel Al Mahamid (46. Viola), Jäckel, Carius, Al Falougi (46. Bullert), Küpper, Bilke, Kruse (82. Trenkhorst)

Tore: 0:1 Theo Geißler (65.), 0:2 Theo Geißler (67.), 0:3 Theo Geißler (72.), 0:4 Felix Carius (79.); Schiedsrichter: Matthias Begung (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 34