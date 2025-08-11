Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 20 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (3:1) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Luca Seelig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen (7.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Marc Zuchowski den Ball ins Netz (20.).

20. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen und NSG Wa-Mi-Dessau 97 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Seelig konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Seelig (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (42.). Mit 3:1 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. In Spielminute 64 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Die Bitterfeld-Wolfener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – NSG Wa-Mi-Dessau 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Rohde, Stückroth, Kozlowski, Seidel, Schröter (38. Marku), Konicki, Seelig, Kietz (48. Giss), Heinicke, Brand

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Thiele, Pfeiffer (72. Matthey), Rettig, Bahn, Wolter, Benedix (46. Poniedzialek), Simon (46. Tanz), Zuchowski

Tore: 1:0 Luca Seelig (6.), 1:1 Marc Zuchowski (20.), 2:1 Luca Seelig (38.), 3:1 Luca Seelig (42.); Schiedsrichter: Matthias Begung (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20