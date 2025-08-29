Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Spiel gegen die NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Dessauer SV 97 und die NSG Gräfenhainichen am Freitag auseinander gegangen. 35 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Tim Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Minute 65 Dessauer SV 97 gleichauf mit NSG Gräfenhainichen – 1:1

Nur zwei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 3 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erreichen (65.). Der Dessauer SV 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Grimm (46. Hannusch), Kienitz, Plonski, Brückner (78. Hiller), Effenberger, Stockmann, Marquardt (46. Schindler), Vetter (46. Lüdtke), Brückner, Jaschinski (46. Zimmermann)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35