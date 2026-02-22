Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Wochenende hat der Dessauer SV 97 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Christoph Suren hat am Sonntag vor 12 Zuschauern auf dem Sportplatz Kienfichten ganze sechs Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:6 (0:5).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück – 20. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu erweitern (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Ehrenberg, Wartemann, Hamann (25. Bachmann), Wollmerstädt (78. Künkler), Stock (46. Marx), Gassner, Pelz, Storm

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12