Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen die SV Fortuna Magdeburg II ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielstart lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und brachte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte einmal Gelb ein (33.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 43 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Joel Agbontean Brosius erzielt.

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II – Minute 43

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Ammar Mohieddin (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erzielen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Elze, Aaraj (40. Alabdullah), Fasou, Zen Al Abeden, Mohieddin, Thapa, Alkhalaf

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Haidari, Nyarko, Qasemi (81. Rottstock), Fatah, Geppert (75. Riemann), Ogunjimi, Alahmad Alhassa (26. Langer), Stielke (26. Brosius), Sommerschuh, Wellner (81. Kleinert)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25