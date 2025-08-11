World Games 2025 Rettungsschwimmerin Nina Holt schafft Historisches
Fünf Starts, fünfmal Gold und dazu drei Weltrekorde: Rettungsschwimmerin Nina Holt ist bei den World Games in Chengdu nicht zu stoppen.
11.08.2025, 11:37
Chengdu/Magdeburg. - Nina Holt hat bei den World Games in der chinesischen Metropole Chengdu Geschichte geschrieben. Die 22-jährige Rettungsschwimmerin gewann bei ihren fünf Starts jeweils Gold. Das war vor ihr noch niemandem in dieser Sportart gelungen. Drei Weltrekorde bilden zudem das Sahnehäubchen.