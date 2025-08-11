weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. World Games 2025: Rettungsschwimmerin Nina Holt schafft Historisches

Fünf Starts, fünfmal Gold und dazu drei Weltrekorde: Rettungsschwimmerin Nina Holt ist bei den World Games in Chengdu nicht zu stoppen.

Von Lukas Reineke 11.08.2025, 11:37
Nina Holt triumphierte bei den World Games zweimal im Einzel und dreimal mit der Staffel.
Nina Holt triumphierte bei den World Games zweimal im Einzel und dreimal mit der Staffel. Foto: IMAGO/Xinhua

Chengdu/Magdeburg. - Nina Holt hat bei den World Games in der chinesischen Metropole Chengdu Geschichte geschrieben. Die 22-jährige Rettungsschwimmerin gewann bei ihren fünf Starts jeweils Gold. Das war vor ihr noch niemandem in dieser Sportart gelungen. Drei Weltrekorde bilden zudem das Sahnehäubchen.