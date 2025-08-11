Fünf Starts, fünfmal Gold und dazu drei Weltrekorde: Rettungsschwimmerin Nina Holt ist bei den World Games in Chengdu nicht zu stoppen.

Nina Holt triumphierte bei den World Games zweimal im Einzel und dreimal mit der Staffel.

Chengdu/Magdeburg. - Nina Holt hat bei den World Games in der chinesischen Metropole Chengdu Geschichte geschrieben. Die 22-jährige Rettungsschwimmerin gewann bei ihren fünf Starts jeweils Gold. Das war vor ihr noch niemandem in dieser Sportart gelungen. Drei Weltrekorde bilden zudem das Sahnehäubchen.