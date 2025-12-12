Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Tim Wollmerstädt traf für die SG 1948 Reppichau in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Wollmerstädt den Ball ins Netz (22.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt 0:2 im Rückstand – 22. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Niels De Wispelaere den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Reppichau sicherte (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Konicki, Brand, Marku (27. Schlömer), Schröter, Giss (72. Toldea), Kozlowski, Seidel (62. Baum)

SG 1948 Reppichau: Storm – Ehrenberg, Bachmann, Wartemann, Pelz, Wollmerstädt (45. Marx), Gassner, Stock, De Wispelaere

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20