Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

1:3 – FSV Budissa Bautzen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen RSV Eintracht 1949

Bautzen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Bautzen eine Niederlage gegen den RSV Eintracht 1949 schlucken. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Theo Schäller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

FSV Budissa Bautzen und RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließ Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Arthur Ekalle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (85.). Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Cellarius (79. Haustein), Käppler, Kloß, Zech, Böhme, Orosz (68. M. Noack), M. Noack, Gerhardi, Schäller, Rohlik

RSV Eintracht 1949: Löffler – Güllmeister (87. Göth), Fron, Mustapha, Wurster (90. Yatkiner), Steinborn, Kruska, Krüsemann (70. Ekalle), Hellwig, Samson, Plumpe (87. Jupolli)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200