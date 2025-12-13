Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FC Einheit Wernigerode am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode endet mit Remis 1:1

Sandersdorf/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Wernigerode am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

1:1 im Duell zwischen SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode – Minute 74

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marius Ihbe (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erreichen (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert (12. Wonneberger), Ihbe, Farkas, Brunner, Nakano, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Schnabel, Hamella, Exner, Sponholz

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Lisowski, St. Louis (63. Taiwo), Wersig, Kuhnhold, Farwig, Hunter, Singbeil, Pandyal (81. Schlichting), Pillich, Radomski (63. Dörnte)

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100