Ein 3:3 (2:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von NSG Wa-Mi-Dessau 97 und TSV Rot-Weiß Zerbst am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 und der TSV Rot-Weiß Zerbst am Freitag 3:3 (2:1) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Jannick Rettig (NSG Wa-Mi-Dessau 97) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Toni Luis Albrecht der Torschütze (29.).

NSG Wa-Mi-Dessau 97 und TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Marc Zuchowski für Dessau (40.). Es blieb spannend. Toni Luis Albrecht traf für Zerbst (63). Vincent Geilich traf für Zerbst (73). Spielstand 3:2 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Damien Simon, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (87.). Die Gegner vom TSV Rot-Weiß Zerbst beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (93.). Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – TSV Rot-Weiß Zerbst

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Woitas – Noth (78. Bahn), Simon, Zuchowski (84. Fromm), Wolter, Pfeiffer, Rettig (61. Wille)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Alali, Geilich (74. Klingenberg), Teucherdt, Abdulrahman, Bahn, Tanasi, Albrecht

Tore: 1:0 Jannick Rettig (20.), 1:1 Toni Luis Albrecht (29.), 2:1 Marc Zuchowski (40.), 2:2 Toni Luis Albrecht (63.), 2:3 Vincent Geilich (73.), 3:3 Damien Simon (87.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 37