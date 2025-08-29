Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Coach Maximilian Preuß feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Aken/Paschl durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wittenberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Majd Alnazzal der Torschütze (76.).

Minute 76: SV Blau-Rot Pratau U19 mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Kamal Mustafa den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Pötzsch (55. Trenkhorst), Abendroth, Almaao, Richter, Kobsa, Kühnl (30. Röthing), Alnazzal, Bilke, Mustafa

SG Aken/Paschl.: Hacker – Schulze, Khan, Porsch (25. Al Hussein), Nethe, Hartwig, Zakhel, Al Mahmoud, Nguyen, Sulaiman (25. Schulz), Laubmeier

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90