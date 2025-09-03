Ein 4:4 (1:3)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Aken/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 am Mittwoch 4:4 (1:3) getrennt.

Tim Lukas Eßbach traf für den Dessauer SV 97 e.V. in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Hoang Nhat Phuc Nguyen den Ball ins Netz (26.).

26. Minute SG Aken/Paschl. gleichauf mit Dessauer SV 97 – 1:1

Gleichstand. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Kutscher, Zakhel, Laubmeier, Porsch, Hartwig, Al Mahmoud, Sulaiman, Schulze, Nguyen, Khan

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31