Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Dessauer SV 97 und die NSG Gräfenhainichen am Freitag vom Platz gegangen. 35 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Schindler (NSG Gräfenhainichen) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Dessauer SV 97 und NSG Gräfenhainichen – 1:1 in Minute 65

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Spieler Nummer 3 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (65.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (46. Zimmermann), Vetter (46. Lüdtke), Kienitz, Brückner (78. Hiller), Marquardt (46. Schindler), Effenberger, Plonski, Stockmann, Brückner, Grimm (46. Hannusch)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35