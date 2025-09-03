Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Spiel gegen den Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach traf für den Dessauer SV 97 e.V. in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hoang Nhat Phuc Nguyen der Torschütze (26.).

26. Minute SG Aken/Paschl. auf Augenhöhe mit Dessauer SV 97 – 1:1

1:1. Die Dessauer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Akener nicht abhängen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 9 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Porsch, Al Mahmoud, Hartwig, Nguyen, Schulze, Khan, Kutscher, Sulaiman, Zakhel, Laubmeier

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31