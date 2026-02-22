Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Sonntag hat der Dessauer SV 97 im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Kienfichten wurden die Fans des Dessauer SV 97 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Reppichauer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

Dessauer SV 97 liegt 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Wollmerstädt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (72.). Damit war der Triumph der Reppichauer entschieden. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wartemann, Gassner, Ehrenberg, Wollmerstädt (78. Künkler), Stock (46. Marx), Storm, Pelz, Hamann (25. Bachmann)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12