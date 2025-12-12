Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

In Minute 11 schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Wollmerstädt den Ball ins Netz (22.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen sieht sich 0:2 im Rückstand – 22. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Unmittelbar darauf gelang es Niels De Wispelaere, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Reppichauer zu entscheiden (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss (72. Toldea), Marku (27. Schlömer), Seidel (62. Baum), Kozlowski, Konicki, Brand, Schröter, Hartung

SG 1948 Reppichau: Storm – Pelz, De Wispelaere, Ehrenberg, Wartemann, Bachmann, Gassner, Stock, Wollmerstädt (45. Marx)

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20