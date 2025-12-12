Kein Punktgewinn für 1. FC Bitterfeld-Wolfen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen die SG 1948 Reppichau hinnehmen.

Nach lediglich elf Minuten schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Wollmerstädt (22.) erzielt wurde.

Minute 22: 1. FC Bitterfeld-Wolfen 0:2 im Hintertreffen

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Bereits eine Minute später konnte Niels De Wispelaere (Reppichau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Reppichauer Mannschaft erzielen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Konicki, Kozlowski, Schröter, Seidel (62. Baum), Marku (27. Schlömer), Brand, Giss (72. Toldea)

SG 1948 Reppichau: Storm – Pelz, Gassner, Wartemann, Wollmerstädt (45. Marx), De Wispelaere, Ehrenberg, Stock, Bachmann

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20